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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ДЕБАТИ ЗЕЛЕНСЬКОГО З ПОРОШЕНКОМ
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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ДЕБАТИ ЗЕЛЕНСЬКОГО З ПОРОШЕНКОМ

      Бердинських пояснила, чому команда Зеленського ховала адвоката Коломойського

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      Журналісти Вihus.info провели розслідування, у якому показали, що адвокат олігарха Ігоря Коломойського є часстиною команди кандидата в президенти Володимира Зеленського.

      Журналістка Крістіна Бердинських в прямому ефірі 24 каналу сказала, що вперше взнала про комунікацію Андрія Богдана з Володимиром Зеленським з приводу виборчої компанії  ще напередодні Нового Року, коли шоумен не оголошував про свої президентські амбіції.

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      "Коли у лютому я готувала матеріал про Володимира Зеленського, я намагалася взяти коментар в Андрія Богдана. Мої джерела повідомляли, що він є неформальним радником кандидата. У виборчу ніч я його запитала, чи є він адвокатом Коломойського. Він не відповів, пославшись на закон про адвокатуру", – розповіла Бердинських.

      КОЛОМОЙСЬКИЙ ЗЕЛЕНСЬКИЙ ВИБОРИ
      Адвокат Ігоря Коломойського 31 березня у штабі Зеленського

      Єдине, що він відповів офіційно – він є другом Володимира Зеленського і натякнув, що залучений до кампанії та дає поради кандидату. Всі знали, що Богдан – частина команди. Вони просто довели це зустріччю у НАБУ. Шабунін підтвердив, що він там був присутній як представник команди Зеленського,
      – сказала журналістка.

      На думку Бердинських, вони приховували довго Андрія Богдана, щоб розривати інформаційний зв'язок з Коломойським.

      Які стосунки мають Зеленський та Коломойський: вражаюче розслідування Вihus.info

      Склад команди

      Журналістка підтвердила, що команда думає про призначення Олександра Данилюка міністром закордонних справ. Ще є інформація, що штаб Зеленського не думає змінювати чинного голову НБУ.

      Те, що  з’явилася в ЗМІ ця інформація про ймовірні призначення, могло бути таким текстом, сприймуть чи не сприймуть ці прізвища в суспільстві,
      – підсумувала Бердинських.

      Видання LIGA.net неофіційно назвали такі імена: МЗС – екс-міністр фінансів Олександр Данилюк, ГПУ – екс-прокурор США Марта Борщ чи екс-голова Національного антикорупційного управління Румунії Лаура Ковеші, СБУ – Ігор Смешко.

       

      зеелнський порошенко вибори
      Результати першого туру виборів

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      Теги: Новини України Президентські вибори 2019 Володимир Зеленський Ігор Коломойський
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