Также в Бердянск везут 15 тонн гуманитарной помощи. Об этом сообщил заместитель руководителя ОП 1 апреля.

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В Бердянск отправились 10 автобусов для эвакуации. В город будет также доставлено 15 тонн гуманитарного груза,

– говорится в сообщении.

Эвакуационные и гуманитарные колонны во временно оккупированный Бердянск отправляют не в первый раз. Однако враги их не пропускают. Так, 31 марта автобусы для эвакуации не пустили в город. Нескольким сотням человек удалось добраться до них пешком.

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