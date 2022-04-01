Також до Бердянська везуть 15 тонн гуманітарної допомоги. Про це повідомив заступник керівника ОП 1 квітня.
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До Бердянська вирушили 10 автобусів для евакуації. До міста буде також доставлено 15 тонн гуманітарного вантажу,
– мовиться в повідомленні.
Евакуаційні та гуманітарні колони в тимчасово окупований Бердянськ відправляють не вперше. Однак вороги їх не пропускають. Так, 31 березня автобуси для евакуації не впустили до міста. Кільком сотням людей вдалося добратися до них пішки.