Також до Бердянська везуть 15 тонн гуманітарної допомоги. Про це повідомив заступник керівника ОП 1 квітня.

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До Бердянська вирушили 10 автобусів для евакуації. До міста буде також доставлено 15 тонн гуманітарного вантажу,

– мовиться в повідомленні.

Евакуаційні та гуманітарні колони в тимчасово окупований Бердянськ відправляють не вперше. Однак вороги їх не пропускають. Так, 31 березня автобуси для евакуації не впустили до міста. Кільком сотням людей вдалося добратися до них пішки.

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