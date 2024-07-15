"Россиянами руководит страх": что происходит в оккупированном Бердянске

Жизнь в Бердянске, который более 2 лет находится в оккупации, будто остановилась. Некогда курортный городок сегодня пустует, вокзал закрыт, а люди не хотят выходить из домов.

Никакого развития в городе нет, он зашел в состояние депрессии и стагнации. Об этом 24 Каналу рассказал заместитель председателя Бердянского районного совета Виктор Дудукалов, добавив, что ситуация напоминает 70 – 80 годы прошлого века, когда целые отрасли, инфраструктура не работали.

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Как живут украинцы под оккупацией

Это уже третий курортный сезон, который не состоится из-за российской оккупации. Сейчас улицы в Бердянске пустые, туристов нет, а курортная сфера вообще не работает.

Вокруг враг, опасность, незаконные заключения, задержания и пытки. Из-за этого люди, которые поддерживают Украину, стараются не выходить из дома без надобности. Они могут неделями ждать. И это происходит в некогда русскоязычном Бердянске,

– отметил Виктор Дудукалов.

Своим сопротивлением город показал, что является украинским, поэтому настоящее развитие и возвращение к нормальной жизни возможны только после деоккупации.

Как ведут себя россияне

Есть информация, что они активно забирают у местных охотничьи ружья, чтобы якобы охотиться на дроны. На самом деле с первых дней оккупации захватчики проверяли население на наличие оружия. Это было едва ли не самым главным вопросом.

Очевидно, что охотничьи ружья не является самым эффективным средством борьбы с дронами. Поэтому под таким предлогом враг может просто искать возможности в очередной раз проверить дома украинцев.

Россияне боятся местного населения, потому что когда началась оккупация, именно из охотничьих ружей неравнодушные граждане ночью ходили и отстреливали патрули оккупантов. Первые из них были убиты именно из охотничьих ружей,

– рассказал Виктор Дудукалов.

Поэтому людей задерживали, подвергали пыткам. Но захватчики до сих пор боятся местных, сопротивления, диверсий. Поэтому не оставляют людям никакой свободы. Они могут в 5 утра ворваться в квартиру и обыскать все.

"А если нет показателей, то оружие и взрывчатку приносят с собой, чтобы потом показать, что украинцы якобы все это хранят. Поэтому страх – это первое, что руководит оккупантами", – отметил заместитель председателя Бердянского районного совета.