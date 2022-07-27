Об очередных взрывах сообщили жители временно оккупированного Бердянска. Их слышали со стороны полигона, сообщает 24 канал.

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Виднеется столб черного дыма

Местные говорили о взрывах в районе Новой Петровки. По их словам, взрывы раздавались именно со стороны полигона.

С места атаки виднеется столб черного дыма.

На оккупированных территориях происходят взрывы не в первый раз

В оккупированном Бердянске, что в Запорожской области также слышали взрыв 25 июля. Он прогремел в районе завода "Южгидромаш". Предполагалось, что это работа ВСУ и HIMARS по вражеским складам с боеприпасами. Виден черный густой дым.

О мощном ударе в Бердянске также сообщалось и 5 июля. Тогда люди тоже слышали громкий взрыв об этом писали местные паблики и СМИ. Взрыв произошел у порта временно оккупированного Бердянска. Его слышно во всех микрорайонах города.

Но это не единственный оккупированный россиянами город, в котором происходят частые взрывы. Сейчас такая ситуация почти повсюду. В частности, во временно оккупированном городе Алчевск Луганской области прогремели взрывы. По данным российской пропаганды, ударили из HIMARS.

Как выглядит Антоновский мост после удара: смотрите видео