Про чергові вибухи повідомили мешканці тимчасово окупованого Бердянська. Їх чули з боку полігону, інформує 24 канал.

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Видніється стовп чорного диму

Місцеві казали про вибухи в районі Нової Петрівки. За їхніми словами, вибухи лунали саме з боку полігону.

З місця атаки видніється стовп чорного диму.

На окупованих територіях вибухає не вперше

В окупованому Бердянську, що у Запорізькій області також чули вибух 25 липня. Він прогримів у районі заводу "Південгідромаш". Припускали, що це робота ЗСУ та HIMARS по ворожих складах з боєприпасами. Виднівся чорний густий дим.

Про потужний удар в Бердянську також повідомляли й 5 липня. Тоді людям теж було гучно, про це писали місцеві пабліки та ЗМІ. Вибух стався біля порту тимчасово окупованого Бердянська. Його було чути в усіх мікрорайонах міста.

Та це не єдине окуповане росіянами місто, в якому часті вибухи. Зараз така ситуація майже повсюди. Зокрема, в тимчасово окупованому місті Алчевськ, що на Луганщині, пролунали вибухи. За даними російської пропаганди, вдарили з HIMARS.

Як виглядає Антонівський міст після удару: дивіться відео