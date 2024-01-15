Об этом 24 Каналу рассказал заместитель председателя Бердянского районного совета Виктор Дудукалов, добавив, что в город, вероятнее всего, долетел беспилотник. Следовательно, в армии противника могут быть пострадавшие и погибшие.
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Почему для россиян важен порт
После того, как раздался "хлопок" российские захватчики полностью перекрыли центральную часть города, именно там и расположен порт. Были закрыты все проезды, вокруг кружили машины скорой помощи. Судя по этому, можно предположить, что последствия взрыва достаточно серьезные.
В этом порту стоит противовоздушная оборона, боекомплект, личный состав и именно там раздается сигнал воздушной тревоги. Значит оккупантам пришлось нелегко и мы этому очень радуемся,
– рассказал Виктор Дудукалов.
В общей сложности на территории оккупированного Бердянска и района взрывы раздавались уже не раз. Можно предположить, что было по меньшей мере несколько удачных попаданий по позициям врага, местам хранения техники.
"Порт для них – это одно из сакральных мест, за которое они очень беспокоятся, ведь в их логистике он играет важную роль. Порт важен для юга и всей территории Запорожской области", – подчеркнул Дудукалов.
Он добавил, что оккупанты обустраивают железную дорогу, расширяют дороги, активно используют порт – потому что их логистика не справляется с объемом той техники, в которой нуждается фронт.
За порт они беспокоятся, поэтому этот "прилет" и морально, и с военной точки зрения очень важен для нашего контрнаступления, для будущей победы,
– подчеркнул Виктор Дудукалов.
Что происходит в оккупированном Бердянске
- Первым о громких взрывах в городе сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров, а впоследствии о "хлопке" также написал советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко. Он отметил, что в Бердянске звучала воздушная тревога, а оккупанты применили ПВО. В телеграм-каналах местные подтвердили информацию. Они писали о громких взрывах в центре, а также публиковали фото.
- Для врага порт очень важен. Россияне превратили его в военный объект, там роют укрепления и устанавливают укрытие. Оккупанты вывозят из порта награбленное в Россию, а оттуда привозят тяжелую технику. Они заявляют, что будут якобы развивать гражданские перевозки.
- Летом 2023 года оккупанты казнили в Бердянске двух 16-летних подростков – Тиграна Оганесяна и Никиту Ханганова. До этого их держали в плену и пытали. Впоследствии ребят убили, обвинив в планировании диверсий. Расстрел несовершеннолетних всколыхнул страну, поэтому россияне, чтобы скрыть свое преступление, уже более 6 месяцев не отдают семьям тела Тиграна и Никиты для захоронения.