Об этом 24 Каналу рассказал заместитель председателя Бердянского районного совета Виктор Дудукалов, добавив, что в город, вероятнее всего, долетел беспилотник. Следовательно, в армии противника могут быть пострадавшие и погибшие.

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Почему для россиян важен порт

После того, как раздался "хлопок" российские захватчики полностью перекрыли центральную часть города, именно там и расположен порт. Были закрыты все проезды, вокруг кружили машины скорой помощи. Судя по этому, можно предположить, что последствия взрыва достаточно серьезные.

В этом порту стоит противовоздушная оборона, боекомплект, личный состав и именно там раздается сигнал воздушной тревоги. Значит оккупантам пришлось нелегко и мы этому очень радуемся,

– рассказал Виктор Дудукалов.

В общей сложности на территории оккупированного Бердянска и района взрывы раздавались уже не раз. Можно предположить, что было по меньшей мере несколько удачных попаданий по позициям врага, местам хранения техники.

"Порт для них – это одно из сакральных мест, за которое они очень беспокоятся, ведь в их логистике он играет важную роль. Порт важен для юга и всей территории Запорожской области", – подчеркнул Дудукалов.

Он добавил, что оккупанты обустраивают железную дорогу, расширяют дороги, активно используют порт – потому что их логистика не справляется с объемом той техники, в которой нуждается фронт.

За порт они беспокоятся, поэтому этот "прилет" и морально, и с военной точки зрения очень важен для нашего контрнаступления, для будущей победы,

– подчеркнул Виктор Дудукалов.

Что происходит в оккупированном Бердянске