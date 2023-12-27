Подростков также обвиняли в "терроризме" и долго преследовали. Об этом 24 Канала рассказал Виктор Дудукалов – заместитель председателя Бердянского районного совета, заявив, что подобных случаев на оккупированных территориях, к сожалению, много.

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Россияне убили двух подростков

Почти год Тиграна Оганнисяна и Никиты Ханганова преследовали российские власти. Подростков даже держали в плену в течение пяти дней и пытали их.

Убили украинских подростков 24 июня, после чего их тела так и не передали родителям.

Здесь мой ответ в общем один, россияне продолжают их бояться. Раньше даже был анонс того, что состоится прощание с ними. Но потом следователи, которые занимаются этим делом, начали откладывать выдачу тел, ссылаясь на различные формальности,

– отметил Виктор Дудукалов.

Однако, несмотря на общественный резонанс и международное внимание, россияне все равно продолжают цинично игнорировать все нормы.

"Очевидно, ребята погибли не в результате перестрелки, а в результате прицельного убийства. И фотографии без цензуры свидетельствуют об этом даже для неопытного человека. Россияне не хотят признавать то, что они совершили такой ужас в отношении несовершеннолетних", – объяснил Дудукалов.

Незаконное и безосновательное содержание несовершеннолетних в заключении, пытках и убийствах – это серьезное военное преступление, которое совершали именно военные, именно силовики России. Когда имена убийц и палачей будут известны, они будут нести ответственность за совершенное.

Подобных случаев – сотни

Подростки на оккупированной территории находятся фактически в окружении и не несут прямой угрозы для россиян.

Несмотря на все, россияне боялись и продолжают бояться подростков, которые есть на оккупированной территории, молодежь и дети очень сложны для пропаганды. И пропаганда не может победить их сердца,

– подчеркнул Дудукалов.

Когда на оккупированных территориях проводили удачные партизанские акции, которые оккупанты называли терактами, то искали очевидно патриотически настроенных граждан среди молодежи и подростков. Когда удалось найти соответствующих "жертв", их обвиняли в этих "терактах".

"Таких историй уже несколько, когда так называемые "теракты", просто вешали на совершенно невиновных людей, потому что им нужно отчитываться, о проведенных диверсионных и контртеррористических мероприятиях. Мы понимаем, что 90% людей задержаны не за эти преступления, а просто потому, что они патриоты ", – отметил Дудукалов.

Это касалось и Тиграна Оганнисяна и Никиты Ханганова, которые не скрывали своей позиции и идентифицировали себя как украинцы. Их убийство – часть геноцида украинцев на оккупированных территориях.

"Замучили до смерти или удерживают в плену, десятки, сотни и даже тысячи украинцев. Об этих ужасах мы сегодня даже не представляем. Просто ребята стали символом несгибаемости, символом борьбы в оккупации", – добавил Дудукалов.

Убийство подростков в Бердянске: что известно