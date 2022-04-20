Из дворника в чиновника

В Запорожской ОВА Самойленко называют "фриком". Ранее он работал дворником в КП "БердянскЭкоТранс".

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Себя позиционирует как творческую личность, утверждает, что видит узоры во сне и разговаривает с камнями,

– рассказали в ОВА.

После вторжения россиян предатель добровольно перешел на их сторону. Поэтому его назначили заместителем так называемого "мэра" по архитектуре.

Сейчас Самойленко занимается подготовкой Бердянска к празднованию 9 мая – украшает клумбы и разрисовывает бордюры.

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