З двірника у чиновника
У Запорізькій ОВА Самойленка називають "фріком". Раніше він працював двірником в КП "БердянськЕкоТранс".
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Себе позиціонує як творчу особистість, стверджує, що бачить візерунки уві сні та розмовляє з каміннями,
– розповіли в ОВА.
Після вторгнення росіян зрадник добровільно перейшов на їхню сторону. Тому його призначили заступником так званого "мера" з питань архітектури.
Зараз Самойленко займається підготовкою Бердянська до святкування 9 травня – прикрашає клумби та малює бордюри.
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