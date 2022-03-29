Об этом свидетельствуют данные нового строительства Генерального штаба Вооруженных Сил Украины. Организация отмечает, что оккупанты развернули деятельность во временно оккупированном Бердянске.

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Ранее в Министерстве инфраструктуры отметили, что порты Мариуполя, Бердянска, Скадовска и Херсона временно не работают из-за российской оккупации. Вход и выход судов там временно невозможен. Впрочем, похоже, враг пытается частично восстановить их деятельность.

В городе Бердянск российские оккупанты пытаются восстановить припортовую инфраструктуру, – сообщает Генштаб.

Ранее в Генштабе ВСУ уточнили информацию о потерях вражеского флота в порту Бердянска. Сначала писали, что уничтожили корабль "Орск", но выяснилось, что это – большой десантный корабль "Саратов".

По предварительным данным Большой десантный корабль, ориентировочно перевозил 400 пехотинцев, 20 танков, 45 БТР.

ВСУ уничтожили российский корабль в Бердянске: смотрите видео