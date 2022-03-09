В Бердянске повредили газопровод: весь город отключили от тепла

В Бердянске российские оккупанты повредили газопровод. Поэтому весь город пришлось отсоединить от тепла.

Однако связь в области частично есть, но не везде. Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух в эфире канала "Рада", передает 24 канал.

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Ситуация осложнилась из-за того, что агрессор повредил газопровод со стороны Мариуполя.

Весь город отключили от теплоснабжения, но в городе ночью морозы,

– отметил Старух.

Кроме этого, рашисты захватили телебашню в Мелитополе и Бердянске и транслируют по радио и телевидению свою путинскую пропаганду. Журналистов заставляют работать фактически под дулом автомата. Однако интернет есть.

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