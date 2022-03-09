Однак зв'язок в області частково є, але не усюди. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух в ефірі каналу "Рада", передає 24 канал.

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Ситуація ускладнилась, через те, що агресор пошкодив газогін зі сторони Маріуполя.

Усе місто відключили від теплопосатачання, але у місті уночі морози,

– зазначив Старух.

Крім цього, рашисти захопили телевежу у Мелітополі та Бердянську та транслюють по радіо та телебаченню свою путінську пропаганду. Журналістів примушують працювати фактично під дулом автомата. Однак інтернет є.

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