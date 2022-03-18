По словам заместителя руководителя ОП Кирилла Тимошенко, в Бердянске обустроили центры для размещения эвакуированных из Мариуполя. В ночь на 16 марта здесь смогли переночевать 2 600 человек.

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Центры для эвакуированных в Бердянске

Тимошенко добавляет, что здесь можно получить помощь, лекарства, питание и одежду.

Кроме того, жители Бердянска принимают эвакуированных в своих домах. В Офисе Президента поблагодарили их за это .

Один из центров для размещения эвакуированных из Мариуполя: смотрите видео

Уже началась эвакуация мариупольцев из Бердянска

Жителей Мариуполя должны были начать эвакуировать из Бердянска в 13:00 16 марта. Уже с 11 часов люди могли занимать места в автобусах на Мелитопольском шоссе.

Мариупольцы следуют по маршруту Мариуполь – Мангуш – Бердянск – Токмак – Васильевка – Запорожье. А уже из Запорожья могут добраться до городов на западе Украины.

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