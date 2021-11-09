В Бердянске турагенты продавали фальшивые ПЦР-тесты

Мошенники продавали фальшивые документы с отрицательным результатом на COVID-19. Турагентам грозит до 5 лет тюрьмы.

Турагенты предлагали поддельные сертификаты, чтобы быстро и беспрепятственно пересечь границу и избежать самоизоляции. Один такой фейковый документ стоил 700 гривен.

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Уголовное производство по факту подделки документов открыли 8 ноября. В помещении офиса одного из туристических агентств на территории Бердянска провели обыск.

Какими были результаты обыска

Следователи нашли 5 поддельных сертификатов, в которых дата их действия (72 часа) не соответствовала дню, когда их изготовили. Сейчас правоохранители ищут людей, которые купили фейковые документы.

Также устанавливают всех причастных к уголовному правонарушению. За это они могут сесть в тюрьму на срок до 5 лет.

Как задерживали мошенников в Бердянске: смотрите видео

Сотрудники полиции напоминают, что за подделку и использование фейковых ПЦР-тестов и сертификатов есть уголовная ответственность. О таких фактах необходимо сообщать 102 или на горячую линию киберполиции 0 800 505 170.