В Бердянске возможны проблемы с мобильной связью: куда можно звонить
6 марта 2022 , 13:08Читати новину українською
Источник:телеграм Верховной Рады
В Бердянске зафиксировали отключение сетей связи всех мобильных операторов Украины. Об этом сообщили в горисполкоме.
В настоящее время Бердянск остается под контролем Украины. Городские власти продолжают работать.
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Пророссийские боевики могут воспользоваться проблемами с мобильной связью и распространять фейки. Поэтому жителям города нужно быть внимательными и не доверять неправдивой информации.
Куда можно звонить
Заметим, в городе стабильно работает стационарная связь, поэтому вы можете позвонить по телефону:
- в колл-центр Бердянска: 061 533 62 76 ;
- к дежурному города по вопросам коммунальных служб: 061 533 64 46.
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