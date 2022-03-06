В Бердянске возможны проблемы с мобильной связью: куда можно звонить

6 марта 2022 , 13:08
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Источник:

телеграм Верховной Рады

В Бердянске зафиксировали отключение сетей связи всех мобильных операторов Украины. Об этом сообщили в горисполкоме.

В настоящее время Бердянск остается под контролем Украины. Городские власти продолжают работать.

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Пророссийские боевики могут воспользоваться проблемами с мобильной связью и распространять фейки. Поэтому жителям города нужно быть внимательными и не доверять неправдивой информации.

Куда можно звонить

Заметим, в городе стабильно работает стационарная связь, поэтому вы можете позвонить по телефону:

  • в колл-центр Бердянска: 061 533 62 76 ;
  • к дежурному города по вопросам коммунальных служб: 061 533 64 46.

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Автор: Анастасія Мигидюк