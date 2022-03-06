Наразі Бердянськ залишається під контролем України. Міська влада продовжує працювати.

До теми В Бердянську та Енергодарі наразі не працює мобільний зв'язок від Vodafone

Проросійські бойовики можуть користуватися проблемами з мобільним зв'язком і поширювати фейки. Тому жителям міста треба бути уважними і не довіряти неправдивій інформації.

Куди можна телефонувати

Зауважимо, у місті стабільно працює стаціонарний зв'язок, тому ви можете зателефонувати:

у колцентр Бердянська: 061 533 62 76 ;

; до чергового міста з питань комунальних служб: 061 533 64 46.

Повний текст публікації:

У Бердянську можливі проблеми з мобільним зв'язком. Згідно з повідомленням Бердянського міськвиконкому, у місті зафіксували відключення мереж зв'язку всіх мобільних операторів України.

Місто залишається під контролем України. Міська влада продовжує працювати. Зверніть увагу, що російські окупанти можуть запускати недостовірну інформацію, користуючись таким станом речей. Просимо бути уважними та не довіряти фейкам.

У місті стабільно працює стаціонарний телефонний зв'язок. Колцентр Бердянська: 0615336276. Черговий міста з питань комунальних служб: 0615336446.

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