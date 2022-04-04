В Бердянске вывесили российский флаг – СМИ

К сожалению, в еще одном украинском городе российские оккупанты вывесили свой триколор. Речь идет о городе Бердянск, что в Запорожской области.

Напомним, 24 февраля 2022 года Россия напала на Украину. Враг встретил здесь яростное сопротивление. Об основных событиях за последние недели читайте по ссылке.

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В Бердянске оккупанты вывесили русский флаг

Об этом сообщили 4 апреля 2022 года. Российский флаг орки повесили над зданием городского совета. К сожалению, город сейчас находится под временным контролем россиян.

Там даже нашелся, тот кто пошел на сотрудничество с врагом и стал исполнять обязанности городского головы. В этой связи Офис генпрокурора сообщил о подозрении так называемому мэру. Речь идет об обвинении в коллаборационизме. Над этим делом работают следователи Главного управления Нацполиции в Запорожской области.

В Бердянске вывесили флаг врага:

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