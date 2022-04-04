Нагадаємо, 24 лютого 2022 року Росія напала на Україну. Ворог зустрів тут лютий опір. Про основні події за останні тижні читайте за посиланням.

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У Бердянську окупанти вивісили російський прапор

Про це повідомили 4 квітня 2022 року. Російський прапор орки повісили над на будівлі міської ради. На жаль, місто зараз перебуває під тимчасовим контролем росіян.

Там навіть знайшовся, який пішов на співпрацю з ворогом та почав виконувати обов'язки міського голови. У зв'язку з цим Офіс генпрокурора повідомив про підозру так званому мері. Йдеться про звинувачення у колабораціонізмі. Над цією справою працюють слідчі Головного управління Нацполіції в Запорізькій області.

У Бердянську вивісили прапор ворога:

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