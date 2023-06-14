Об этом 24 Каналу рассказал полковник запаса ВСУ, военный эксперт, лётчик-инструктор Роман Свитан. По его мнению, несмотря на осторожное размещение армейской авиации, Бердянск не является безопасным местом для нее.

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Какое оружие лучше всего подойдет для атаки по аэродрому

Бердянск находится в зоне поражения Storm Shadow. Британские ракеты, вероятнее всего, уже прилетали туда в конце мая. Впрочем, они не являются оптимальным средством поражения вертолетов, по мнению Свитана.

"Как можно увидеть на спутниковых снимках, российские вертолеты рассредоточены по аэродрому. В случае попадания такая ракета не сможет уничтожить много вертолетов", – уверен военный эксперт.

Кроме того, если уж россияне пошли на такой риск, то пилоты будут время от времени менять расположение своих машин. Это еще больше усложнит попадание в рассредоточенные объекты.

Гораздо лучше применять в такой ситуации беспилотники. Вертолет может вывести из строя даже небольшое количество взрывчатки. И в случае такого повреждения оккупантам придется чинить свои машины около двух месяцев,

– заметил Свитан.

Этого может хватить для Вооруженных Сил Украины. Так что можно ожидать именно такого шага от украинских военных.

Роман Свитан о текущей ситуации на фронте: смотрите видео

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