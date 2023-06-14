Об этом 24 Каналу заявил офицер ВСУ, боец бригады имени Ивана Богуна Тарас Березовец. Он отметил, что возможность комментировать операции в Запорожском и Бахмутском направлениях очень ограничена.

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"После ухода оттуда ЧВК "Вагнера" у россиян все начало деградировать еще быстрее. Потому что российских наемников заменили мобилизованные российские, которые не были готовы к этой окопной войне", – сказал офицер ВСУ.

Элитные украинские подразделения против российских мобилизованных

Противостоят мобилизованным оккупантам элитные украинские подразделения, штурмовые, которые готовились. А некоторые даже тренировались в лагерях стран НАТО. Украинская армия имеет самую современную технику. К тому же есть такие бригады, у которых 100% вооружения – Североатлантического альянса.

Там нет и упоминания ни о российском, ни о советском вооружении. Они оснащены как лучшие армии стран НАТО. Поэтому в таком противостоянии у россиян шансов фактически нет,

– подчеркнул Березовец.

Впрочем, война тяжелая и оккупанты за последние месяцы очень хорошо подготовились к обороне.

"Это наступление не будет таким легким, каким было Харьковское или Херсонское. Потому что у противника было больше времени", – добавил боец бригады имени Ивана Богуна.

Раньше враг недооценивал украинскую армию. Сейчас оккупанты поняли, что Силы обороны ВСУ – более чем достойный противник. Так что относятся к ним со всеми возможными предосторожностями.

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"Сюрпризы" для противника

Россияне будут держать всю линию обороны. Ведь если они ослабят хоть одно из направлений, то может посыпаться вся оборона. И это создало бы условия для удара – сначала во фронт, а затем по флангам.

А поскольку оккупанты гораздо хуже подготовлены к фланговым ударам, то прорыв где угодно создаст серьезную опасность оперативного окружения. В некоторых направлениях россияне к этому тоже готовились, поэтому прорыли позиции и на флангах. Речь идет, в частности, о Запорожском направлении.

"Они учли опасность того, что мы можем зайти во фланг и в тыл их подразделений. Но на большинстве направлений такой возможности нет", – рассказал офицер ВСУ.

Так что ослаблять ни одно направление фронта враг не планирует. Однако стратегический замысел украинского командования учитывает все факторы.

"И у него будет немало "сюрпризов" для противника. В любом случае война – это обман. Возможности ввести противника в заблуждение – никто не отменял", – подчеркнул Тарас Березовец.

"Братские могилы" россиян

Главная книга у россиян – устав вооруженных сил России. Там написано, как нужно строить блиндажи. Но эти методы работали еще во времена, когда была красная, а затем советская армия. То есть, блиндажи оккупантов – это для оружия 20 века. В книге не предусмотрено такое оружие как HIMARS, Storm Shadow и современная высокоточная артиллерия.

Для них все это – "братские могилы". Они привыкли поклоняться могилам неизвестного солдата. Вот такие "братские могилы" они себе и строят,

– заметил боец бригады имени Ивана Богуна.

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