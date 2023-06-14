Про це 24 Каналу заявив офіцер ЗСУ, боєць бригади імені Івана Богуна Тарас Березовець. Він зауважив, що можливість коментувати операції на Запорізькому та Бахмутському напрямках дуже обмежена.

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"Після відходу звідти ПВК "Вагнера" у росіян все почало деградувати ще швидше. Тому що російських найманців замінили російські мобілізовані, які не були готові до цієї окопної війни", – сказав офіцер ЗСУ.

Елітні українські підрозділи проти російських мобілізованих

Протистоять мобілізованим окупантам елітні українські підрозділи, штурмові, які готувалися. А деякі з них навіть тренувалися в таборах країн НАТО. Українська армія має найсучаснішу техніку. До того ж, є такі бригади, у яких 100% озброєння – Північноатлантичного альянсу.

Там немає і згадки ні про російське, ні про радянське озброєння. Вони оснащені як найкращі армії країн НАТО. Тому в такому протистоянні росіяни шансів фактично не мають,

– наголосив Березовець.

Утім, війна важка й окупанти за останні місяці дуже добре підготувалися до оборони.

"Цей наступ не буде таким легким, яким був Харківський або Херсонський. Тому що у противника було більше часу", – додав боєць бригади імені Івана Богуна.

Раніше ворог недооцінював українську армію. Нині ж окупанти зрозуміли, що Сили оборони ЗСУ – більш ніж гідний противник. Тож ставляться до них з усіма можливими пересторогами.

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"Сюрпризи" для противника

Росіяни будуть тримати всю лінію оборони. Адже, якщо вони послаблять хоч один із напрямків – то може посипатися вся оборона. І це створило б умови для удару – спочатку у фронт, а потім по флангах.

А оскільки окупанти набагато гірше підготовлені до флангових ударів, то прорив будь-де створить серйозну небезпеку оперативного оточення. На деяких напрямках росіяни до цього теж готувалися, тому прорили позиції й на флангах. Мовиться, зокрема, про Запорізький напрямок.

"Вони врахували небезпеку того, що ми можемо зайти у фланг і в тил їхніх підрозділів. Але на більшості напрямків такої можливості немає", – розказав офіцер ЗСУ.

Тож послаблювати жоден напрямок фронту ворог не планує. Однак стратегічний задум українського командування враховує всі фактори.

"І в нього буде чимало "сюрпризів" для противника. У будь-якому випадку війна – це обман. Можливості ввести противника в оману – ніхто не скасовував", – наголосив Тарас Березовець.

"Братські могили" росіян

Головна книжка у росіян – статут збройних сил Росії. Там написано, як треба будувати бліндажі. Але ці методи працювали ще в часи, коли існувала червона, а потім радянська армія. Тобто, бліндажі окупантів – то для зброї 20 століття. У книжці не передбачено такої зброї як HIMARS, Storm Shadow і сучасної високоточної артилерії.

Для них все це – "братські могили". Вони звикли поклонятися могилам невідомого солдата. От такі "братські могили" вони собі й будують,

– зауважив боєць бригади імені Івана Богуна.

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