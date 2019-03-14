Береговая охрана Украины пополнится двумя американскими катерами
США хотят передать Украине еще два катера класса Island. Такая возможность появилась благодаря решению Конгресса увеличить финансовую помощь нашей стране.
Общая сумма помощи США Украине в 2019 составляет почти 695,7 миллиона долларов. Сюда входят и ранее выделенные 250 миллионов долларов Пентагоном на военно-техническую поддержку.
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Вопрос передачи Украине патрульных катеров подняли на слушаниях в Палате представителей Конгресса США, пишет Украинский милитарный портал.
"Мы работали и продолжим работать на морском направлении с ВМС Украины. У нас с ними хорошие отношения. И сейчас есть увеличение в финансировании, которое мы запросили у Конгресса для передачи Киеву морских средств, прежде всего двух кораблей – патрульных катеров класса Island, чтобы начать пополнять их ВМС. Речь идет и о других средствах", – прокомментировал главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе американский генерал Кертис Скапаротти.
У американских катеров мощные характеристики:
- скорость американских катеров – 29,5 узлов;
- дальность плавания при 90% запасах ГСМ – 2307 миль;
- экипаж – до 16 человек;
- 5 суток работы в автономном режиме;
- вооружение – 25-мм автоматическая артиллерийская установка Bushmaster Mk 38 Mod и пулеметы М2НВ.
Такие судна от США Украина получает не впервые. 27 сентября 2018 года в США при участии Президента Украины Петра Порошенко и вице-адмирала Береговой охраны Соединенных Штатов Майкла Макалистера состоялась торжественная церемония передачи Украине двух 30-метровых патрульных катеров класса Island.