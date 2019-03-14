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      Береговая охрана Украины пополнится двумя американскими катерами

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      Катер класса Island
      Катер класса Island / Фото из открытых источников

      США хотят передать Украине еще два катера класса Island. Такая возможность появилась благодаря решению Конгресса увеличить финансовую помощь нашей стране.

      Общая сумма помощи США Украине в 2019 составляет почти 695,7 миллиона долларов. Сюда входят и ранее выделенные 250 миллионов долларов Пентагоном на военно-техническую поддержку.

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      Вопрос передачи Украине патрульных катеров подняли на слушаниях в Палате представителей Конгресса США, пишет Украинский милитарный портал.

      "Мы работали и продолжим работать на морском направлении с ВМС Украины. У нас с ними хорошие отношения. И сейчас есть увеличение в финансировании, которое мы запросили у Конгресса для передачи Киеву морских средств, прежде всего двух кораблей – патрульных катеров класса Island, чтобы начать пополнять их ВМС. Речь идет и о других средствах", – прокомментировал главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе американский генерал Кертис Скапаротти.

      У американских катеров мощные характеристики:

      • скорость американских катеров – 29,5 узлов;
      • дальность плавания при 90% запасах ГСМ – 2307 миль;
      • экипаж – до 16 человек;
      • 5 суток работы в автономном режиме;
      • вооружение – 25-мм автоматическая артиллерийская установка Bushmaster Mk 38 Mod и пулеметы М2НВ.

      Такие судна от США Украина получает не впервые. 27 сентября 2018 года в США при участии Президента Украины Петра Порошенко и вице-адмирала Береговой охраны Соединенных Штатов Майкла Макалистера состоялась торжественная церемония передачи Украине двух 30-метровых патрульных катеров класса Island.

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      Теги: Новости Украины Госпогранслужба Водный транспорт Новости США
      Источник: 24 Канал
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