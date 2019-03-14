Берегова охорона України поповниться двома американськими катерами
США хочуть передати Україні ще два катери класу Island. Така можливість з'явилась завдяки рішенню Конгресу збільшити фінансову допомогу нашій країні.
Загальна сума допомоги США Україні у 2019 становить майже 695,7 мільйона доларів. Сюди входять і раніше виділені 250 мільйонів доларів Пентагоном на військово-технічну підтримку.
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Питання передачі Україні патрульних катерів підняли на слуханнях в Палаті представників Конгресу США, пише Український мілітарний портал.
"Ми працювали і продовжимо працювати на морському напрямку з ВМС України. У нас з ними хороші стосунки. І зараз є збільшення в фінансуванні, яке ми запросили у Конгресу для передачі Києву морських засобів, перш за все двох кораблів – патрульних катерів класу Island, щоб почати поповнювати їх ВМС. Йдеться і про інші засоби", – прокоментував Головнокомандувач Об’єднаними збройними силами НАТО в Європі американський генерал Кертіс Скапаротті.
Американські катери мають потужні характеристики:
- швидкість американських катерів – 29,5 вузлів;
- дальність плавання при 90% запасах ПММ – 2307 миль;
- екіпаж – до 16 осіб;
- 5 діб роботи в автономному режимі;
- озброєння – 25-мм автоматична артилерійська установка Bushmaster Mk 38 Mod і кулемети М2НВ.
Такі судна від США Україна отримує не вперше. 27 вересня 2018 року у США за участю Президента України Петра Порошенка та віце-адмірала Берегової охорони Сполучених Штатів Майкла Макалістера відбулась урочиста церемонія передачі Україні двох 30-метрових патрульних катерів класу Island.