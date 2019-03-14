Берегова охорона України поповниться двома американськими катерами

Загальна сума допомоги США Україні у 2019 становить майже 695,7 мільйона доларів. Сюди входять і раніше виділені 250 мільйонів доларів Пентагоном на військово-технічну підтримку.

Читайте також: США планують провести випробування ракет середньої дальності

Питання передачі Україні патрульних катерів підняли на слуханнях в Палаті представників Конгресу США, пише Український мілітарний портал.

"Ми працювали і продовжимо працювати на морському напрямку з ВМС України. У нас з ними хороші стосунки. І зараз є збільшення в фінансуванні, яке ми запросили у Конгресу для передачі Києву морських засобів, перш за все двох кораблів – патрульних катерів класу Island, щоб почати поповнювати їх ВМС. Йдеться і про інші засоби", – прокоментував Головнокомандувач Об’єднаними збройними силами НАТО в Європі американський генерал Кертіс Скапаротті.

Американські катери мають потужні характеристики:

швидкість американських катерів – 29,5 вузлів;

дальність плавання при 90% запасах ПММ – 2307 миль;

екіпаж – до 16 осіб;

5 діб роботи в автономному режимі;

озброєння – 25-мм автоматична артилерійська установка Bushmaster Mk 38 Mod і кулемети М2НВ.

Такі судна від США Україна отримує не вперше. 27 вересня 2018 року у США за участю Президента України Петра Порошенка та віце-адмірала Берегової охорони Сполучених Штатів Майкла Макалістера відбулась урочиста церемонія передачі Україні двох 30-метрових патрульних катерів класу Island.