Слухи о беременности Мендель, затопленном стадионе в Одесской области, ответах на ВНО за деньги, Симпсонах-провидцах смерти Джорджа Флойда, дезинфекции коронавируса с вертолетов – перечень лишь части фейков, которые гуляли по сети в последнее время. Кто и почему их распространяет и как научиться отличать правду от вымысла, читайте в материале 24 канала.

Дезинформация всегда опасна, особенно во времена кризиса. Ведь часто она усиливает наши страхи, создает панику и провоцирует споры. Фейков в сети избежать не удастся, поэтому нужно научиться отличать их от правды.

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Проанализируем фейки, которые в последнее время активно распространяются по сети.

Беременность Мендель от Зеленского

Слухи о том, что пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель может быть беременна от главы государства, распространили сразу несколько источников.

Основатель политического движения в поддержку Порошенко "25%", журналист Роман Реведжук в фейсбуке опубликовал пост, в котором предположил беременность Мендель.

What? Мендель беременна от Зеленского?

– написал Реведжук.

Скриншот поста Романа Реведжука в фейсбуке Также о якобы любовной интрижке между президентом и его пресс-секретарем в ютубе рассказал и экс-лидер партии "5.10" Геннадий Балашов. По его словам, слухи о беременности ходят по правительственному кварталу. Неужели президент решил пойти по пути Кеннеди, Клинтона, Януковича? Если слухи подтвердятся, то нас ожидает крах слуг народа,

– отметил Балашов. Смотрите видео с ютуба Балашова

Что известно о Балашове? Политический философ, психолог, блогер, директор агентства недвижимости "Липки". В 1998 – 2002 годах был нардепом. Возглавляет политическую партию "5.10". Во время президентских выборов 2014 года поддерживал Петра Порошенко. А в 2019 году сам был одним из кандидатов на пост президента.

Информация вызвала большой ажиотаж в сети.

В то же время Мендель выложила фото с последних поездок в Одессу и Черновцы. На них у пресс-секретаря Зеленского не заметны признаки беременности.

Мендель в Черновцах / Инстаграм Юлии Мендель

Пресс-секретарь Зеленского на море в Одессе / Инстаграм Юлии Мендель

В конце концов, какой бы ни была ситуация, такие вопросы личные. Поэтому распространение их для общественности свидетельствует о непрофессионализме. Часто такую информацию распространяют ради рейтингов или дискредитации кого-то.

Затопленный стадион в Одесской области

Стадион в воде?

Президент Владимир Зеленский 4 июля присутствовал на открытии после капитального ремонта стадиона в городе Южный, что в Одесской области.

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На следующий день в сети появилась информация, что после дождя стадион весь в воде. Об этом в фейсбуке написал Андрей Даниленко. По его словам, президент произнес речь и уехал. Потом выпал дождь и затопил стадион.

Все, к чему коснется Зе (Зеленский – 24 канал), превращается в дерьмо (экономика, армия, международная политика, законы, суды),

– написал Даниленко.

Фото стадиона, которое разместил Даниленко / Фейсбук Андрея Даниленко

Оказывается, нет

Однако к его сожалению, информацию опроверг мэр Южного Владимир Новацкий. Он заявил, что снимок старый и отфотошопленный, а сама информация – фейковая.

Главной задачей, которую власть ставила перед проектировщиками, было построение качественной дренажной системы. Ведь участок – проблемный, на нем всегда образовывалась "стоячая вода" после дождя, так как он построен в низине,

– отметил Новацкий.

И добавил, что вода в этот день сошла со стадиона в течение часа.

Фото стадиона от мэра Южного / Фейсбук Владимира Новацкого​

Ответы на ВНО за деньги

Говорят, знания не купишь, а вот результаты главного теста выпускников пытаются продавать.

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Что предлагают махинаторы

Мошенники за определенную плату предлагают выпускникам и их родителям приобрести тетради сертификационных работ ВНО. Можно без правильных ответов (дешевле), а можно и с ними (придется выложить больше).

"Продавцы" информации уверяют в надежности и достоверности своих источников. Чтобы убедить человека воспользоваться "замечательным предложением" махинаторы присылают письмо с якобы официального ящика Украинского центра оценивания качества образования. Часто мошенники еще ставят на псевдодокументы логотип центра.

Как это комментируют в УЦОКО

В то же время в УЦОКО отмечают, что в учреждении создана мощная система защиты информации на всех этапах подготовки и проведения ВНО. Составляют тесты и печатают сертификационные работы в условиях строгой конфиденциальности.

Безусловно, купить можно что угодно, но точно это не будет тест ВНО,

– отмечают там.

В центре призывают выпускников и их родителей не становиться жертвами махинаторов. Ведь это только деньги на ветер.

Пластиковые медали ветеранам

Ветеран пожаловался на поддельные медали

Участник АТО Олег Болдырев под псевдо "Мартин Брест" заявил, что ветеранам в июне вручили фальшивые медали "Участник боевых действий".

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Мол, они не металлические, а из обычного пластика, только подкрашенного в золотистый цвет.

Обиделся и сам военный (свой пост он завершил сверхъэмоциональным "уроды, тупо ублюдки"), и общественность в целом. В комментариях к сообщению ветерана люди писали "сильнее унизить армию невозможно", "а почему не бумажные", "какая война, такие и медали".

Вроде как пластиковая медаль, которую получили ветераны / Фото с фейсбука "Мартина Бреста"

Его коллега опроверг это

В то же время популярный блогер из Винницы и бывший боец ​​АТО Александр Гром написал в фейсбуке, что в 2018 году видел пластиковые медали "Ветеран войны". Однако тогда поднялся настоящий скандал. Гром заметил, что, насколько ему известно, после огласки "пластик изъяли из военкоматов".

Кроме того, в положении об отличии четко написано, из какого материала она должна быть изготовлена.

А тогда и сам ветеран отказался от слов

Впоследствии Олег Болдырев таки исправил свой пост фейсбуке. Он извинился за дезинформацию. Пояснил, что его ввели в заблуждение вес медали – сплав очень легкий и очень похож на пластик.

Я должен извиниться перед теми людьми, которых, хоть и невольно, обманул своим постом о медали и перед Министерством обороны Украины. Эмоции при обнаружении этих сверхлегких медалей били просто через край,

– написал "Брест".

Чтобы убедиться, из чего же медаль изготовлена, АТОвцы подожгли ее. Она не расплавилась, а нагрелась – это доказывает, что отличие металлическое.

Симпсоны-провидцы

В конце мая в Миннеаполисе произошло скандальное задержание афроамериканца Джорджа Флойда. Полицейский душил задержанного, несмотря на его мольбы остановить это. После этого люди вышли на митинги – сначала в Миннеаполисе, впоследствии по всем Соединенным Штатам, а потом – и по миру.

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Популярностью пользуется кадр из "Симпсонов", на котором изображена сцена вроде ареста Флойда, которую создатели смогли предсказать.

На фото милиционер задерживает афроамериканца, держа на его шее колено. Именно такой прием применили полицейские при аресте Джорджа Флойда, что и привело к его смерти.

Кадр сделали, чтобы привлечь внимание к проблеме

Впоследствии оказалось, что такого кадра в мультсериале нет. Снимок сделал пользователь сети с ником Юри Помо. Он изобразил скандальный арест и одну из героинь Лизу Симпсон, которая держит плакат протестующих "Справедливость за Джорджа".

Так Юри Помо отреагировал на события, которые всколыхнули все США и мир. Мужчина хотел, чтобы благодаря мультсериалу люди задумались над ситуацией.

Всем с детства известен этот мультсериал. Представьте, что вы смотрите с ребенком эпизод, где случается эта жестокая сцена, без шуток, иронии, которая присутствует в "Симпсонах". Что вы будете чувствовать?

– написал Помо.

Фейки про коронавирус

Зимой 2020 года коронавирус ворвался в нашу жизнь и ощутимо изменил ее. COVID-19 – тема, которую обсуждают больше всего. Соответственно, и фейков в этом тоже много. Вспомним некоторые из них.

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Внимание: дезинфекция с вертолетов

С 12 марта в Украине внедрили общенациональный карантин. А уже 16 апреля в соцсетях украинцев призвали с 23:00 оставаться дома, потому что будет проходить дезинфекция с вертолетов.

Фейковая информация о дезинфекции от коронавируса / Фото из открытых источников

Такие сообщения получили жители Львовщины, Тернопольщины и Киева.

Ложность этого сообщения подтвердили в фейсбуке Тернопольского штаба по борьбе с коронавирусом. Кроме того, официальное опровержение этой информации распространила в фейсбуке и пресс-служба СБУ.

Другие фейки о коронавирусе:

Лекарство от коронавируса есть.

Курильщики не болеют COVID-19.

Чтобы выявить коронавирус, достаточно задержать воздух.

Чеснок и лук или витамины защитят COVID-19.

Люди со второй группой крови более уязвимы к коронавирусу.

Так же не стоит доверять информации, где источником является неизвестный "врач из Китая, который переболел коронавирусом", таинственный "вирусолог из Минздрава Италии", секретный "брат руководителя отдела Офиса Президента", знакомая "украинка, которую положили в больницу в США" тому подобное.

Кто распространяет такие фейки

Продуцируют их, в основном, низкокачественные СМИ – ради рейтингов и тиражей. Они вместе с социальными сетями также несут ответственность за распространение неправдивой информации, которую произносят политики, чиновники, эксперты или неизвестные шутники.

Кому это выгодно: фармкомпаниям, производителям средств индивидуальной защиты, нечестным бизнесменам, которые решили нажиться на пандемии.

Где черпать достоверную информацию

На сайтах американского Центра контроля и профилактики заболеваний и Всемирной организации здравоохранения.

В Украине – на сайтах Министерства здравоохранения, Центра общественного здоровья, официальных телеграм-каналах и вайбер-сообществах "Коронавирус_инфо".

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Как не стать жертвой фейков

Прежде всего скептически относиться к любым новостям в интернете или постам в соцсетях.

Проверять на первоисточниках. Если в новости есть ссылка – перейти по ней.

Читать текст полностью, ведь заголовки часто могут быть манипулятивными.

Проверять автора – реальный ли он человек и заслуживает ли доверия.

Обращать внимание на дату публикации.

Анализировать информацию – факт это или только чье-то субъективное мнение.

Помнить неограниченные возможности фотошопа и не всегда верить картинке, какой бы правдоподобной она не выглядела.

Советоваться с экспертами.

Ресурсы для проверки правдивости информации