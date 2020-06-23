В сети разгорелся скандал из-за заявления АТОвца с псевдонимом "Мартин Брест", что, мол, медали "Участник боевых действий" ветеранам вручили пластиковые вместо металлических. Однако впоследствии инициатор скандала был вынужден извиниться.

Начало скандала: "Медали УБД – пластмассовые"

Нагрудный знак "Ветеран войны – Участник боевых действий" (вместе со статусом УБД) получают ветераны АТО и ООС. 20 июня в фейсбуке разгорелся громкий скандал : ветеран и писатель Олег Болдырев (псевдоним "Мартин Брест") возмущенно написал, что эти медали теперь – пластмассовые.

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Мол, ветераны в июне получили медали не металлические, а из обычного пластика, подкрашенного в золотистый цвет . Ситуация оскорбила и военного (свой пост он завершил сверхэмоциональным "уроды, тупо уроды"), и общественность.



Якобы пластиковая медаль, которую получили ветераны / Фото с фейсбука "Мартина Бреста"

В комментариях к сообщению "Бреста" люди писали много комментариев в духе "сильнее унизить армию невозможно", "а почему не бумажные", "какая война, такие и медали" и тому подобные.



Комплект УБД – удостоверение и медаль / Фото из соцсетей

Могут ли быть пластмассовыми медали УБД

Популярный блогер из Винницы и бывший боец АТО Александр Гром написал в фейсбуке , что впервые пластиковые медали "Ветеран войны" увидел в военкомате в апреле 2018 года.

Для эксперимента выменял пластиковый образец на металлический от одного из украинских производителей. Дома, сравнив три образца от различных производителей и рассмотрев структуру, понял, что кто-то в Минобороны наварился,

– заявил он.

Но дальше Гром заметил, что, насколько ему известно, после огласки "пластик изъяли из военкоматов". И напомнил, что в положении о знаках отличия четко написано, из какого материала они должны быть изготовлены.



Три образца медалей УБД от различных производителей / Фото с фейсбука Александра Грома

Извинения "Бреста" и конец скандала

22 июня ветеран АТО Олег Болдырев в том же фейсбуке исправил свой предыдущий пост и опубликовал новый – с извинениями за дезинформацию. Мол, ввел в заблуждение вес медали – сплав очень легкий и очень похож на пластик.

Я должен извиниться перед теми людьми, которых, хоть и невольно, обманул своим постом о медали, и перед Министерством обороны Украины. Эмоции при обнаружении этих сверхлегких медалей хлестали просто через край,

– написал "Брест".

Чтобы убедиться, из чего же медаль изготовлена, АТОвцы подожгли ее. Она не расплавилась, а нагрелась – это доказывает, что знак отличия металлический.



Медаль подожгли, и она не расплавилась / Фото с фейсбука "Мартина Бреста"

Пользователи соцсети, что интересно, поддержали "Бреста" теплыми комментариями "признавать ошибки - это удел сильных", "хорошо, что написал", "спасибо за объяснение" и другими похожими.

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