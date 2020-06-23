У мережі розгорівся скандал через заяву АТОвця на псевдо "Мартін Брест", що, мовляв, медалі "Учасник бойових дій" ветеранам вручили пластикові замість металевих. Однак згодом ініціатор скандалу був змушений вибачитися.

Початок скандалу: "Медалі УБД – пластмасові"

Нагрудний знак "Ветеран війни – Учасник бойових дій" (разом зі статусом УБД) отримують ветерани АТО та ООС. 20 червня у фейсбуці розгорівся гучний скандал: ветеран і письменник Олег Болдирєв на псевдо "Мартін Брест" обурено написав, що ці медалі тепер – пластмасові.

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Мовляв, ветерани у червні отримали медалі не металеві, а зі звичайного пластику, підфарбованого в золотистий колір. Ситуація образила і військового (свій пост він завершив надемоційним "виродки, тупо виродки"), і громадськість.



Начебто пластикова медаль, яку отримали ветерани / Фото з фейсбука "Мартіна Бреста"

У коментарях до допису "Бреста" люди писали чимало коментарів на кшталт "сильніше принизити армію неможливо", "а чому не паперові", "яка війна, такі й медалі" тощо.



Комплект УБД – посвідчення та медаль / Фото з соцмереж

Чи можуть бути пластмасовими медалі УБД

Популярний блогер із Вінниці та колишній боєць АТО Олександр Гром написав у фейсбуці, що вперше пластикові медалі "Ветеран війни" побачив у військоматі у квітні 2018 року.

Для експерименту виміняв пластиковий зразок на металевий від одного з українських виробників. Вдома, зваживши три зразки від різних виробників і розглянувши структуру, зрозумів, що хтось у Міноборони наварився,

– заявив він.

А далі Гром зауважив, що, наскільки йому відомо, після розголосу "пластик вилучили з військкоматів". І нагадав, що у положенні про відзнаку чітко написано, з якого матеріалу вона має бути виготовлена.



Три зразки медалей УБД від різних виробників / Фото з фейсбука Олександра Грома

Вибачення "Бреста" і кінець скандалу

22 червня ветеран АТО Олег Болдирєв у тому ж фейсбуці виправив свій попередній пост та опублікував новий – із вибаченнями за дезінформацію. Мовляв, ввела в оману вага медалі – сплав дуже легкий і надто схожий на пластик.

Я повинен вибачитися перед тими людьми, яких, хоч і мимоволі, обдурив своїм постом про медаль, і перед Міністерством оборони України. Емоції під час виявлення цих надлегких медалей періщили просто через край,

– написав "Брест".

Щоб переконатися, з чого ж таки медаль виготовлена, АТОвці підпалили її. Вона не розплавилася, а нагрілася – це доводить, що відзнака металева.



Медаль підпалили, і вона не розплавилася / Фото з фейсбука "Мартіна Бреста"

Користувачі соцмережі, що цікаво, підтримали "Бреста" коментарями "визнавати помилки – це доля сильних", "добре, що написав", "дякую за пояснення" тощо.

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Реакція Міноборони на ситуацію наразі не відома.