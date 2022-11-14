Взрывоопасные предметы российские оккупанты оставили в медицинских учреждениях, жилых домах и лесополосах. Об этом сообщил начальник Бериславской районной военной администрации Владимир Литвинов в эфире национального телемарафона.
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Оккупанты все заминировали в Бериславском районе
Как рассказал Литвинов, в недавно освобожденных населенных пунктах, в частности, в самом городе Берислав, продолжаются стабилизационные мероприятия. Российские захватчики при уходе заминировали практически все.
Это объекты критической инфраструктуры, жилые дома, медицинские учреждения и учебные заведения, лесополосы. В Бериславе российские войска взорвали высоковольтные линии электропередач, разрушены около полутора километров опор и линий. Поэтому город остается без электропотребления, также отсутствует газо- и водоснабжение. Кроме того, в городе Берислав 11 водонапорных скважин, есть информация, что некоторые из них заминированы,
– отметил глава РВА.
По словам Литвинова, оккупанты продолжают обстреливать деоккупированный Бериславский район, поэтому крайне сложно провести разминирование территории и объектов критической инфраструктуры. Поэтому гуманитарная помощь жителям района будет доставлена сразу, как только это позволит ситуация с разминированием.
"Людям нужны продукты питания, средства гигиены, медикаменты, таблетки для обеззараживания питьевой воды. Сейчас все заминировано, поэтому военные занимаются, в первую очередь, разминированием критической инфраструктуры. Как только ситуация с безопасностью позволит, мы все туда направим", – подчеркнул Литвинов.
Глава районной военной администрации советует местным жителям эвакуироваться, поскольку зима будет очень сложной.
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