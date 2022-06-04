"Берите лопаты и идите умирать": российский оккупант пожаловался родным на командование

Российский оккупант пожаловался родственникам на плохое отношение командования. Кроме того, рассказал о преступлениях россиян. В частности, изнасилование несовершеннолетних.

Да, украинская разведка перехватила разговор оккупанта с мамой. Захватчик рассказал, как ему воюют в Украине.

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В частности, россиянин рассказал о преступлениях своей армии. Говорит, что массовое мародерство стало обычным явлением. Вывозят даже удочки для рыбалки. Более того, оккупант добавляет, что в соседнем селе российские военные изнасиловали несовершеннолетнюю девочку.

Перестрелки между "своими"

По словам россиянина, их подразделение понесло большие потери. В строю остались в большинстве своем неопытные бойцы. Отсутствие коммуникации влечет за собой перестрелки между "своими".

Оккупант признался, что у них третья рота пехоты состоит из 95% добровольцев. Все остальные уже либо 200-е, либо 300-е.

От пехоты ничего не осталось

Захватчик рассказал, что от пехоты вообще ничего не осталось.

Говорят "наших там нет". Все едут туда, все "уложили". Там инженера "положили" 15-й бригады наши полковые. Вообще ужас. Там наша 2 танковая схлестнулась. Там тоже 200-е, 300-е,

– говорит оккупант.

Добавляет о случаях, когда артиллерия кафиров кроет их же пехоту. Когда ВСУ уничтожили технику российского подразделения, командир полка вообще приказал оккупантам идти в бой с лопатами.

"Когда боевые машины взорвали, он сказал "теперь берите лопаты и идите как пехота, умирайте". Нам так сказал комбат", – жалуется захватчик.

Слушайте перехваченный разговор:

Россиянки агитируют мужчин возвращаться домой

Ранее наша разведка перехватила другой разговор русского оккупанта со своими родными. Мать и жена агитировали писать рапорт на освобождение из армии. Жаловались, если молодежь погибнет в Украине, то некому будет им на пенсию зарабатывать.

Женщина так переживает за деньги, потому что понимает, что восстанавливать Украину придется тоже за счет россиян. Кроме того, они возмущались тем, что в России транслируют концерты на фоне похорон их солдат.

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