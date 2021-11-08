Экс-правоохранителя разыскивают с 2016 года. По факту превышения власти и сопровождавшихся насилием служебных полномочий возбудили уголовное дело.
Тема Экс-командир Беркута получил подозрение из-за организации убийств активистов на Майдане
Участие в силовом разгоне Майдана
Речь идет о событиях декабря 2013 года, когда силовики разгоняли мирный протест в Киеве. Следствие также установило, что экс-правоохранитель с марта по сентябрь 2014 года помогал оккупантам в Крыму.
В то время беркутовец находился на службе в Украине, но принял присягу стране-агрессору. На оккупированном Россией полуострове он вошел в так называемое спецподразделение российского министерства внутренних дел "Беркут".
Кроме государственной измены, мужчину подозревают в:
- исполнении преступных приказов и распоряжений;
- превышении служебных полномочий;
- незаконном препятствии мирным демонстрациям.
Расследование дел Майдана: последние новости
- В июле 2021 года Офис генпрокурора направил в суд материалы дела против правоохранителя. Его подозревают в вывозе "черной роты" беркутовцев в 2014 году.
- В то же время в Украину вернулся экс-глава управления полиции Запорожья, который приказывал разогнать Майдан. Владимира Сербу обвиняют в разгоне запорожских мирных протестов.
- Подробную хронику событий Революции Достоинства и продвижение рассмотрения дел Майдана читайте по ссылке.