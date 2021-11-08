Экс-правоохранителя разыскивают с 2016 года. По факту превышения власти и сопровождавшихся насилием служебных полномочий возбудили уголовное дело.

Тема Экс-командир Беркута получил подозрение из-за организации убийств активистов на Майдане

Участие в силовом разгоне Майдана

Речь идет о событиях декабря 2013 года, когда силовики разгоняли мирный протест в Киеве. Следствие также установило, что экс-правоохранитель с марта по сентябрь 2014 года помогал оккупантам в Крыму.

В то время беркутовец находился на службе в Украине, но принял присягу стране-агрессору. На оккупированном Россией полуострове он вошел в так называемое спецподразделение российского министерства внутренних дел "Беркут".

Кроме государственной измены, мужчину подозревают в:

исполнении преступных приказов и распоряжений;

превышении служебных полномочий;

незаконном препятствии мирным демонстрациям.

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