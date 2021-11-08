Експравоохоронця розшукують з 2016 року. За фактом перевищення влади та службових повноважень, що супроводжувалися насильством, відкрили кримінальну справу.

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Участь у силовому розгоні Майдану

Мовиться про події грудня 2013 року, коли силовики розганяли мирний протест у Києві. Слідство також встановило, що експравоохоронець з березня по вересень 2014 року допомагав окупантам в Криму.

На той час беркутівець перебував на службі в Україні, але склав присягу країні-агресорці. На окупованому Росією півострові він увійшов до так званого спецпідрозділу російського міністерства внутрішніх справ "Беркут".

Окрім державної зради, чоловіка підозрюють у:

виконанні злочинних наказів та розпоряджень;

перевищенні службових повноважень;

незаконному перешкоджанні мирним демонстраціям.

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