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      Берлин пытался "поймать Путина на слове" относительно миссии в Керченском проливе, - посол

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      В Берлине рассказали, как пытаются договориться с Путиным о наблюдателях в Керченском проливе
      В Берлине рассказали, как пытаются договориться с Путиным о наблюдателях в Керченском проливе / Фото из свободных источников

      Идея мониторинга ситуации в Керченском проливе возникла во время разговора Ангелы Меркель и Владимира Путина. Однако пока условия такой миссии согласовать не удалось.

      Германия пыталась "поймать Путина на слове" по поводу организации наблюдательной миссии в Керченском проливе, рассказал посол Германии в Украине Эрнст Райхель "Европейской правде".

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      Он отметил, что в разговоре с Меркель Путин рассказал, каких наблюдателей хочет видеть.

      Экспертов, которые проследили бы, как работает свободный проход судов через Керченский пролив. Мы попытались поймать его на слове,
      – рассказал дипломат.

      Однако Райхель отмечает, что "модальности такой миссии пока не согласованы". При этом Берлин настаивает, что при согласовании деталей мониторинговой миссии голос Украины важен.

      "Ведь надо исключить возможность того, что эта миссия поставит под сомнение нашу политику непризнания незаконной аннексии Крыма", – добавил дипломат.

      В России же заявляют, что позволили Германии и Франции отправить своих представителей в Керченский пролив только один раз. О создании мониторинговой миссии на постоянной основе там не хотят и слушать.

      Как присутствие международных наблюдателей на Азове влияет на действия РФ?Накануне в Мариуполь прибыли главы МИД Чехии Томаш Петршичек и Дании Андрес Самуэльсен совместно с украинским министром Павлом Климкиным. Из-за этого визита европейских дипломатов Россия начала пропускать больше судов через Керченский пролив. По словам Климкина, РФ боится международного давления и будет пропускать больше судов в украинские порты через пролив, если в регионе будут присутствовать международные наблюдатели.

      Почему возникла эскалация в Керченском проливе?25 ноября в Керченском проливе пограничный корабль России протаранил рейдовый буксир украинских военных. Известно, что 2 украинских военных малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир переходили планово и в соответствии с международными нормами из порта Одессы в порт в Мариуполе.

      Однако в России заявили, что украинские военные корабли якобы неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и продолжили движение к Керченскому проливу.

      Группа украинских кораблей продолжила свой путь в Мариуполь. Однако при выходе из Керченского пролива российские пограничные суда открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских военных моряков получили ранения. Также Россия захватила 2 украинских судна и взяла в плен 24 украинских моряков, которых впоследствии арестовали в оккупированном Крыму и вывезли в московские СИЗО.

      После этого Украина ввела в 10-и областях военное положение до 26 декабря. Кроме того, 30 ноября Украина запретила въезд на свою территорию мужчинам-гражданам России в возрасте 16-60 лет.

      Россия также уже не первый месяц блокирует в Азовском море иностранные суда, направлявшиеся в украинские порты. Поэтому украинская экономика терпит большие убытки.

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      Теги: Новости Украины Новости политики Новости России Украина – Россия Конфликт в Азовском море
      Источник: 24 Канал
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