В Берлине неизвестные сожгли автомобили, участвовавшие в автопробеге в поддержку войны

В Берлине недавно прошел автопробег в поддержку России в ее жестокой войне против Украины. Но неизвестные решили поступить так, чтобы избежать следующих подобных акций.

Так, машины, участвовавшие в автопробеге в поддержку России, сожгли неизвестные. Об этом сообщают в соцсетях.

С окровавленными руками: актриса "Женского квартала" вышла на акцию поддержки в Лондоне

Известно, что это произошло в ночь на 14 марта в центре немецкой столицы. Пожарным пришлось потушить 6 авто, однако их усилия были тщетными – почти все автомобили сгорели дотла.

Как утверждают очевидцы, как минимум одна из сгоревших машин участвовала в недавнем пророссийском автопробеге. Остальные могли просто попасть "под руку" поджигателей.

Известно, что обошлось без жертв и пострадавших.

Сожженные машины в Берлине / Скриншот с видео

Смотрите также – российские флаги оказались в мусорной куче на Кипре: смотрите видео

! Также сообщалось, что в Германии сторонников политики России, устроивших автопробег с государственными флагами страны-оккупанта, остановили и забросали фекалиями.