В столице Германии Берлине 1 августа состоялась масштабная акция протеста против ограничений, введенных из-за коронавируса. На улицы города вышли 20 тысяч человек и это рекордный показатель. Не обошлось и без столкновений – по меньшей мере 45 правоохранителей пострадали.

Ранее говорили о 18 полицейских, пострадавших во время митинга в Берлине. Однако впоследствии сообщили, что их число увеличилось до 45. Об этом пишет Euronews.

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Масштабная акция протеста в Берлине: главное

1 августа на митинг против коронавирусных ограничений вышли 20 тысяч человек. Акция состоялась на фоне роста количества заражений в стране. Митингующие выкрикивали лозунги "Конец пандемии – День свободы", "Мы вторая волна!" и "Сопротивление!". Кроме того, протестующие призывали к "свободе" и утверждали, что "большая теория заговора – пандемия коронавируса".

После того, как правоохранители увидели, что из-за большого количества людей невозможно сохранять социальную дистанцию, силовики решили разогнать акцию.

Сейчас пострадали 45 сотрудников правоохранительных органов. Всего задержали 133 человека,

– отметили в полиции.

Всего порядок во время акций протеста обеспечивали 1,1 тысячи сотрудников правоохранительных органов.

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Акция завершилась после того, как полиция силой вывела организаторов акции со сцены. После этого демонстранты устроили несколько стихийных митингов в разных частях города.

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