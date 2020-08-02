У столиці Німеччини Берліні 1 серпня відбулася масштабна акція протесту проти обмежень, введених через коронавірус. На вулиці міста вийшли 20 тисяч людей і це рекордний показник. Не минулося і без сутичок – щонайменше 45 правоохоронців постраждали.

Раніше говорили про 18 поліцейських, які постраждали під час мітингу у Берліні. Однак згодом повідомили, що їхня кількість збільшилася до 45. Про це пише Euronews.

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1 серпня на мітинг проти коронавірусних обмежень вийшли 20 тисяч людей. Акція відбулася на тлі зростання кількості заражень в країні. Мітингувальники вигукували гасла "Кінець пандемії – День свободи", "Ми друга хвиля!" та "Опір!". Крім того, протестувальники закликали до "свободи" та стверджували, що "найбільша теорія змови – пандемія коронавірусу".

Після того, як правоохоронці побачили, що через велику кількість людей неможливо зберігати соціальну дистанцію, силовики вирішили розігнати акцію.

Наразі постраждали 45 співробітників правоохоронних органів. Загалом затримали 133 людини,

– відзначили у поліції.

Всього порядок під час акцій протесту забезпечували 1,1 тисячі співробітників правоохоронних органів.

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Акція завершилася після того, як поліція силою вивела організаторів акції зі сцени. Після цього демонстранти влаштували кілька стихійних мітингів у різних частинах міста.

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