В Берлине удивлены, что Киев не согласился на визит Штайнмайера

Германия удивилась, что в Украине не захотели видеть ее президента Франка-Вальтера Штайнмайера. Там говорят, что он четко занимает проукраинскую позицию.

Представитель правительства Германии напомнил, что Штайнмайер после переизбрания призвал Путина снять удавку с шеи Украины. Говорил, что ни одна страна в мире не имеет права уничтожать самоопределение и суверенитет Украины.

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Германия была и остается в международном масштабе одной из самых решительных сторонниц Украины. Это тесно связано с многолетней работой нынешнего федерального президента,

– заверил представитель немецкого правительства.

Также политики в Германии уверяют, что поездка федерального президента в Киев стала бы явным внешнеполитическим знаком солидарности. Говорят, что визит мог бы подчеркнуть постоянную поддержку Украины со стороны Германии.

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