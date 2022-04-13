Представник уряду Німеччини нагадав, що Штайнмаєр після переобрання закликав Путіна зняти зашморг з шиї України. Казав, що жодна країна у світі не має права знищувати самовизначення та суверенітет України.

До теми Президент Німеччини Штайнмаєр заявив, що у Києві вважають його візит небажаним

Німеччина була і залишається у міжнародному масштабі однією з найрішучіших прихильниць України. Це тісно пов'язано з багаторічною роботою нинішнього федерального президента,

– запевнив представник німецького уряду.

Також політики в Німеччині переконують, що поїздка федерального президента до Києва стала б явним зовнішньополітичним знаком солідарності. Кажуть, що візит міг би підкреслити постійну підтримку України з боку Німеччини.

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