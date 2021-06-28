В Бермудском треугольнике обнаружили "корабль-призрак" с 20 телами

Вблизи Британских островов Теркс и Кайкос в Вест-Индии, где проходит граница так называемого Бермудского треугольника, нашли лодку. На борту были тела 20 человек, в том числе и детей.

Небольшую лодку утром 24 июня вблизи берегов острова Гранд-Терк заметили местные рыбаки. Они проинформировали о находке морское отделение королевской полиции островов Теркс и Кайкос.

Читайте также Что известно о Бермудском треугольнике: подборка интересных фактов

В Бермудском треугольнике нашли корабль-призрак

Правоохранители отбуксировали судно на берег. На его борту обнаружили тела 20 человек, в том числе 2 детей.

В полиции считают, что судно прибыло из-за пределов Карибского бассейна. Неизвестно, что могло привести к гибели людей. По предварительной информации, речь идет не о насильственной смерти.

Полицейские предполагают, что территория Теркс и Кайкос, расположенная на юго-восток от архипелага Багамские острова, в 144 километрах к северу от Гаити, не была пунктом назначения лодки.

Сейчас следователи пытаются выяснить, что случилось с судном, а также установить личности погибших.

Бермудский треугольник: что о нем известно

Точные границы Бермудского треугольника не определены. Его приблизительная площадь составляет от 1,3 до 3,9 миллиона квадратных километров. Она имеет неопределенную треугольную форму.

Фраза "Бермудский треугольник" впервые появилась в статье Винсента Гэддиса в 1964 году. Автор использовал ее, чтобы описать треугольный регион, "в котором бесследно исчезали сотни кораблей и самолетов".

Несмотря на жуткую репутацию, в пределах "треугольника" редко случаются исчезновения.

Источник: Википедия

Судно нашли возле острова Гранд-Терк: смотрите карту