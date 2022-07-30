Бесчеловеческие условия и странные смерти: раскрыты детали об украинских пленных и доступ МККК

Международный Комитет Красного Креста (МККК) имеет малый доступ к военнопленным, которые держали оборону Мариуполя во время наступления российских войск. Это связано только с тем, что россия блокирует такое посещение.

Об этом, отвечая на вопросы журналистов 24 канала, рассказала вице-премьер – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук во время "Второго саммита первых леди и джентльменов".

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"Есть случаи смерти, которые необходимо расследовать"

Ирина Верещук рассказала, что встречалась с руководством Красного Креста 23 июля в Киеве. По ее словам, представители МККК посетили очень мало людей из-за того, что россия блокирует доступ к пленным.

Я просила требовать обеспечения доступа. Я просила говорить о том, что там есть гражданские. Их вообще не посещают, к ним практически доступа нет. И я очень просила, если россия отказывает, то об этом говорить вслух. Потому что так кажется, что все нормально. Но нет, не все нормально,

– сказала Верещук.

Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук / Фото Валентины Полищук, 24 канал

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По ее словам, в местах, где находятся украинские пленные, – бесчеловечные условия пребывания, есть пытки, унижение, применение силы. Кроме того, есть случаи смерти.

Там много случаев, которые нужно расследовать и нужно доказывать преступления россии,

– добавила она.

По словам Верещук, пленных врачей приравняли к комбатантам и требуют обмена. Согласно Женевской конвенции, предполагается, что врачи и медики не являются комбатантами и их можно отпускать. Они ведь только занимались помощью раненым на поле боя.

Обмен военнопленными: последние новости

Президент Владимир Зеленский сообщил, что в российском плену находятся более 2,5 тысячи украинских военных, которых удалось эвакуировать с завода "Азовсталь". Глава главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов рассказал, что обмен будет происходить поэтапно.

Наибольшая проблема при обмене возникает относительно командного состава, особенно когда речь идет о руководителях подразделений. По обмену рядового состава – процесс идет легче.

Также глава ГУР сообщил, что большинство защитников Мариуполя находятся на оккупированных территориях, в том числе в Оленовке. Периодически их вывозят оттуда для проведения следственных действий.

29 июня стало известно, что Украина и россия провели масштабный обмен пленными с начала полномасштабной войны. Во время этого обмена домой удалось вернуть сразу 144 защитника Украины, большинство из которых – защитники "Азовстали".

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