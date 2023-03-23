Об этом 24 Каналу рассказал политический эксперт, руководитель Центра общественной аналитики "Башня" Валерий Клочок. Он подчеркнул, что Россия очень зависима от Китая, особенно по временному вопросу.

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Диалог даст Украине время

Вероятный разговор Си Цзиньпина и Владимира Зеленского может привести к уменьшению интенсивности боевых действий в Украине. Конечно, это не означает полное прекращение боев. Но это все еще может быть очень полезно.

Скорость наращивания военной способности у нас в разы больше, чем в России. Это понимает и Китай, и Россия,

– подчеркнул Валерий Клочок.

Бесспорно Москва могла призвать 500 тысяч человек, однако не сможет обеспечить им должного вооружения. Для России в этом вопросе важен Китай.

А начало диалога между Си Цзиньпином и Зеленским может существенно изменить временные рамки подготовки к будущему широкомасштабному наступлению России. В этом вопросе Кремль очень зависим от Китая.

Важность диалога

В перспективе украинско-китайский диалог может привести и ко многим не очень приятным для Кремля процессам в России.

"Начиная этот диалог, мы получаем себе преференции временные, в позиционировании и так далее. Это важно. Такой сценарий мог бы развиваться", – отметил Клочок.

В неудобной позиции сейчас Соединенные Штаты Америки. Они потеряли свое доминирование на Ближнем Востоке из-за подписания контрактов с Ираном и Саудовской Аравией. Политэксперт добавил, что на Ближнем Востоке также можно ожидать разных сценариев, как, например, военной операции Израиля против Ирана.

Между тем, Иран продолжает присылать поддержку России. Об этом сообщили в Главном управлении разведки. Недавно Иран поставил России тысячу и отдельные комплектующие для производства боеприпасов.

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