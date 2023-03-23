Об этом 24 Каналу рассказал политический эксперт, руководитель Центра общественной аналитики "Башня" Валерий Клочок. Он подчеркнул, что Россия очень зависима от Китая, особенно по временному вопросу.
Смотрите также У Путина есть повод для тревоги: Си Цзиньпин присматривается к преемникам главы Кремля
Диалог даст Украине время
Вероятный разговор Си Цзиньпина и Владимира Зеленского может привести к уменьшению интенсивности боевых действий в Украине. Конечно, это не означает полное прекращение боев. Но это все еще может быть очень полезно.
Скорость наращивания военной способности у нас в разы больше, чем в России. Это понимает и Китай, и Россия,
– подчеркнул Валерий Клочок.
Бесспорно Москва могла призвать 500 тысяч человек, однако не сможет обеспечить им должного вооружения. Для России в этом вопросе важен Китай.
А начало диалога между Си Цзиньпином и Зеленским может существенно изменить временные рамки подготовки к будущему широкомасштабному наступлению России. В этом вопросе Кремль очень зависим от Китая.
Важность диалога
В перспективе украинско-китайский диалог может привести и ко многим не очень приятным для Кремля процессам в России.
"Начиная этот диалог, мы получаем себе преференции временные, в позиционировании и так далее. Это важно. Такой сценарий мог бы развиваться", – отметил Клочок.
В неудобной позиции сейчас Соединенные Штаты Америки. Они потеряли свое доминирование на Ближнем Востоке из-за подписания контрактов с Ираном и Саудовской Аравией. Политэксперт добавил, что на Ближнем Востоке также можно ожидать разных сценариев, как, например, военной операции Израиля против Ирана.
Между тем, Иран продолжает присылать поддержку России. Об этом сообщили в Главном управлении разведки. Недавно Иран поставил России тысячу и отдельные комплектующие для производства боеприпасов.
Визит Си в Россию: важно для Украины
- Политтехнолог и аналитик Александр Кочетков отметил, что Си Цзиньпин и Владимир Путин договорились об общей позицию по отношению к Украине. Маркером этого является обнародование президентом Китая конкретного "мирного плана".
- С этим мнением согласен американский политолог Рамис Юнус. По его словам, Си Цзиньпин приехал в Москву продвигать 12 пунктов своего позиционного документа по войне в Украине. Сейчас лидер КНР собирает информацию, а дальше может быть разговоры с лидерами стран Европы и США.
- В Институте изучения войны констатировали, что второй день визита президента Си Цзиньпина в Москву показал, что Путин не смог обеспечить неограниченное двустороннее партнерство с Китаем.