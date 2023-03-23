Об этом 24 Каналу рассказал российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко. По его словам, русскому диктатору Владимиру Путину нужно внимательнее присмотреться к своему близкому окружению.
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Китай дал Путину неоднозначный знак
Игорь Яковенко объяснил, что Си Цзиньпин рассчитывает на долгую игру и на то, что он пришел к власти в Китае навсегда. Однако вечное правление отнюдь не гарантировано Путину.
Когда он сказал Путину: "Берегите себя", то понятно, что эти слова звучали достаточно двусмысленно,
– убежден он.
По его мнению, когда человек "с двойным дном" бросает на прощание такую фразу, это повод для Путина начать волноваться и внимательно смотреть по сторонам.
"Подобного характера слова в определенных кругах – это угроза", – отметил Яковенко.
Оппозиционер резюмировал, что это еще и означает, что глава Китая рассчитывает на разные варианты.
Игорь Яковенко рассказал, как Си Цзиньпин намекнул Путину на его скорый конец: смотрите видео
Путину пришел конец
Оппозиционер сообщил, что сегодня Путин выполняет роль своеобразного анестезиолога по отношению к России, чтобы она не сопротивлялась.
Согласно Конституции России, если Путин себя не убережет, то следующим должен быть Михаил Мишустин (глава правительства РФ – 24 Канал),
– рассказал он.
По его мнению, в России ходят слухи о том, что преемником Путина может быть и Патрушев младший.
"В принципе Путин 100% никакого преемника не допустит. Он прекрасно понимает, что единственная его возможность выжить – это сохраниться у власти", – отметил он.
Яковенко добавил, что в любом случае спокойная жизнь у российского диктатора закончилась.
Визит Си Цзиньпина в Россию: коротко
- Китайский лидер 20 марта прибыл в Москву. Это его первый визит в страну-агрессорку за 4 года. Известно, что он прибыл в столицу террористического государства на борту самолета Boeing 747-89L.
- Российские СМИ заявили, что Путин и Цзиньпин договорились о совместной защите интересов и совместных учениях. Россия и Китай выступают за объективное расследование взрывов на "Северных потоках".
- 22 марта Си Цзиньпин завершил программу государственного визита в Москву. По случаю отлета главы КНР в аэропорту прошла торжественная церемония.