Темой разговора стал переговорный процесс. Об этом сообщило издание Axios.

Что известно о диалоге Зеленского с Трампом?

В воскресенье, 20 сентября, президенты Украины и США договорились о встрече в Нью-Йорке во время саммита Генеральной Ассамблеи ООН. Разговор проходит на фоне очередных попыток Вашингтона найти ключи к завершению российско-украинской войны. В то же время, несмотря на заявления США о деэскалации и возобновлении переговоров, боевые действия между Москвой и Киевом усиливаются. Отметим, что беседа состоится через несколько дней после того, как Трамп подписал закон о санкциях против России.

Глава Службы внешней разведки Украины Рустем Умеров рассказал, что в последние дни он работал с представителями США над организацией встречи лидеров Украины и США. Ожидается, что она состоится во вторник, 22 сентября.

Зеленский заявил, что Украина готова пойти на серьезные шаги для достижения соглашения о деэскалации с Россией. Он назвал беседу продуктивной.

Axios, ссылаясь на источник, пишет, что Трамп неоднократно просил Зеленского прекратить атаки на российские НПЗ. Причиной, по его словам, является то, что такие удары приводят к росту мировых цен на дизельное топливо.

Слово "дизель" упоминалось много раз в ходе беседы,

– сообщил источник издания.

Умеров заявил о значительном прогрессе в переговорах. По его словам, количество препятствий сократилось с десятков до одного-двух ключевых вопросов, которые остаются предметом переговоров. Чиновник добавил, что Соединенные Штаты сосредоточены на попытках прекратить войну.

Несмотря на заявления президента США и его администрации, военные действия между Москвой и Киевом обострились в последние дни. В воскресенье, 20 сентября, Украина нанесла удар по Московскому НПЗ, который снабжает армию страны-агрессора. Россия же ежедневно в течение последних недель наносит удары по Киеву и другим большим городам.

Хотя Россия сигнализировала о готовности рассмотреть меры по деэскалации в преддверии зимы – а также возобновление трехсторонних переговоров с США и Украиной – прогресс на пути к фактическому соглашению достигнут незначительный,

– заключает Axios.

Также Зеленский отметил, что особое внимание в ходе диалога политики уделили вопросам энергетической и продовольственной безопасности, а также защите гражданского населения. Он подчеркнул, что приоритетом номер один остается мирный путь.