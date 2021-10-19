Исследование провели по патологическому материалу от 12 октября 2021 года. Об этом сообщили 19 октября в Главном управлении Госпродпотребслужбы в Ивано-Франковской области.

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На Прикарпатье ввели карантин из-за бешенства собаки

Ивано-Франковская региональная государственная лаборатория Госпродпотребслужбы установила бешенство собаки, которая принадлежала гражданину города Городенки, что в Городенковской ОТГ Коломыйского района.

Собака покусала хозяйку. Бешенство обнаружили по результатам лабораторного исследования методом люминесцентной микроскопии.

Городенковское управление провело заседание Государственной чрезвычайной противоэпизоотической комиссии.

Решением которой (говорится о вышеупомянутой комиссии – 24 канал) утвердили план мероприятий по ликвидации бешенства, определили неблагополучной территорией часть города Городенка, наложили карантинные ограничения и начали мероприятия по ликвидации бешенства,

– рассказали в ведомстве.

Кроме того, в очаге заболевания принимают меры по локализации заболевания.

Обратите внимание! Владельцев домашних животных предупреждают, что для предотвращения возникновения бешенства надо ежегодно прививать любимцев от бешенства, а если появились клинические признаки болезни, – информировать службу ветеринарной медицины или доставить животное для осмотра к ветеринару. Также в случае контакта домашних животных с дикими – сообщить ветеринарам для проведения соответствующих мер, чтобы предупредить заражение и гибель домашнего животного.

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