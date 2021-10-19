Дослідження провели за патологічним матеріалом від 12 жовтня 2021 року. Про це повідомили 19 жовтня у Головному управлінні Держпродспоживслужби в Івано-Франківській області.

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На Прикарпатті ввели карантин через сказ собаки

Івано-Франківська регіональна державна лабораторія Держпродспоживслужби встановила сказ собаки, який належав громадянину міста Городенки, що у Городенківській ОТГ Коломийського району.

Собака покусав власницю. Сказ виявили за результатами лабораторного дослідження методом люмінесцентної мікроскопії.

Городенківське управління провело засідання Державної надзвичайної протиепізоотичної комісії.

Рішенням якої (мовиться про вищезгадану комісію – 24 канал) затвердили план заходів з ліквідації сказу, визначили неблагополучною територією частину міста Городенка, наклали карантинні обмеження та розпочали заходи з ліквідації сказу,

– розповіли у відомстві.

Окрім того, в осередку захворювання вживають заходи з локалізації захворювання.

Зверніть увагу! Власників домашніх тварин попереджають, що для запобігання виникнення сказу треба щороку щеплювати улюбленців від сказу, а якщо з'явилися клінічні ознаки хвороби, – інформувати службу ветеринарної медицини або доправити тварину для огляду до ветеринара. Також у випадку контакту домашніх тварин з дикими – повідомити ветеринарів для проведення відповідних заходів, щоб попередити зараження та загибель домашньої тварини.

Коротко про останні випадки сказу в Україні