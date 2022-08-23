Бесконечный крымский "хлопок": в Севастополе снова раздавались взрывы, часть города – без света
В Крыму ситуация все более неспокойная. Там снова местные слышали взрывы.
Местные телеграммы-каналы сообщили, что они звучали в Севастополе. Часть оккупированного города осталась без света, сообщает 24 канал.
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Что известно о взрывах в Крыму
Информация об очередном "хлопке" начала появляться около 16:30. В Балаклаве слышали два взрыва. В Севастополе произошли взрывы в нескольких местах.
При этом местные писали и выкладывали фото и видео, что это работает ПВО.
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Позже сообщили, что в центре Севастополя часть домов осталась без света.
Второй саммит Крымской платформы
Отметим, что именно сегодня в Киеве проходит второй саммит Крымской платформы. Его посвятили ускорению деоккупации полуострова. На нем лично выступал президент Польши Анджей Дуда. Другие мировые лидеры присоединились к формату онлайн.
Президент Владимир Зеленский во время выступления на саммите подчеркнул и заверил, что с Крыма все началось и Крымом все закончится для россии. После деоккупации Крым ждет европейское будущее. Ведь свободный полуостров вместе со всей Украиной станет частью Евросоюза.
Президент уверен, что только Украина способна связать Симферополь с Берлином, а Ялту с Неаполем. Только Украину волнует настоящая безопасность полуострова, то есть нормальная поставка нормальной чистой воды, нормальная утилизация мусора.
"Хлопок" в оккупированном Крыму
- Взрывы на полуострове местные слышат не в первый раз. россияне уже начали массово бежать, потому что испугались. Оккупанты все оправдывают работой ПВО. В частности, 20 августа взрывы прогремели в Черноморском районе.
- А уже 21 августа в Крыму продолжался целый вечер "хлопка". Взрывы были в Севастополе, в частности, Бельбеке. Там российские захватчики снова говорили о работе ПВО. В Севастополе "прилетело" в район Нахимовского училища.
- Были взрывы и в оккупированной Евпатории. По словам местных, кроме Евпатории, взрывы были слышны в соседнем поселке Заозерное.
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