Бесконечный крымский "хлопок": в Севастополе снова раздавались взрывы, часть города – без света

В Крыму ситуация все более неспокойная. Там снова местные слышали взрывы.

Местные телеграммы-каналы сообщили, что они звучали в Севастополе. Часть оккупированного города осталась без света, сообщает 24 канал.

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Что известно о взрывах в Крыму

Информация об очередном "хлопке" начала появляться около 16:30. В Балаклаве слышали два взрыва. В Севастополе произошли взрывы в нескольких местах.

При этом местные писали и выкладывали фото и видео, что это работает ПВО.

"Хлопок" в Крыму: смотрите видео

Позже сообщили, что в центре Севастополя часть домов осталась без света.

Второй саммит Крымской платформы

Отметим, что именно сегодня в Киеве проходит второй саммит Крымской платформы. Его посвятили ускорению деоккупации полуострова. На нем лично выступал президент Польши Анджей Дуда. Другие мировые лидеры присоединились к формату онлайн.

Президент Владимир Зеленский во время выступления на саммите подчеркнул и заверил, что с Крыма все началось и Крымом все закончится для россии. После деоккупации Крым ждет европейское будущее. Ведь свободный полуостров вместе со всей Украиной станет частью Евросоюза.

Президент уверен, что только Украина способна связать Симферополь с Берлином, а Ялту с Неаполем. Только Украину волнует настоящая безопасность полуострова, то есть нормальная поставка нормальной чистой воды, нормальная утилизация мусора.

"Хлопок" в оккупированном Крыму

Взрывы на полуострове местные слышат не в первый раз. россияне уже начали массово бежать, потому что испугались. Оккупанты все оправдывают работой ПВО. В частности, 20 августа взрывы прогремели в Черноморском районе.

А уже 21 августа в Крыму продолжался целый вечер "хлопка". Взрывы были в Севастополе, в частности, Бельбеке. Там российские захватчики снова говорили о работе ПВО. В Севастополе "прилетело" в район Нахимовского училища.

Были взрывы и в оккупированной Евпатории. По словам местных, кроме Евпатории, взрывы были слышны в соседнем поселке Заозерное.

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