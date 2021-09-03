Путин об украинской власти
Еще ни одна украинская власть не выполнила "свое обещание" улучшить относить с Москвой. Об этом президент страны-агрессора заявил на Восточном экономическом форуме во Владивостоке.
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Они беспардонно бросают своих избирателей и перетягивают реальную политику в совершенно другом направлении. Это происходит под давлением крайних националистов,
– заявил Путин.
Он считает, что новоизбранные президенты хотят удовлетворить только эту когорту общества. "Мы видим, к каким результатам это приводит в украинской экономике и социальной сфере", – сказал политик.
Отношения Украины и России "ненормальные и неестественные"
Президент, который оккупировал часть территории Украины, пожаловался, что отношения между двумя странами сейчас "ненормальные и неестественные". Он надеется, что в ближайшее время они улучшатся.
Кроме того, российский лидер обратился к Владимиру Зеленскому. Он призвал президента принять участие в Восточном экономическом форуме в России, если того переизберут, и он "выстроит курс на нормализацию отношений".