Путин об украинской власти

Еще ни одна украинская власть не выполнила "свое обещание" улучшить относить с Москвой. Об этом президент страны-агрессора заявил на Восточном экономическом форуме во Владивостоке.

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Они беспардонно бросают своих избирателей и перетягивают реальную политику в совершенно другом направлении. Это происходит под давлением крайних националистов,

– заявил Путин.

Он считает, что новоизбранные президенты хотят удовлетворить только эту когорту общества. "Мы видим, к каким результатам это приводит в украинской экономике и социальной сфере", – сказал политик.

Отношения Украины и России "ненормальные и неестественные"

Президент, который оккупировал часть территории Украины, пожаловался, что отношения между двумя странами сейчас "ненормальные и неестественные". Он надеется, что в ближайшее время они улучшатся.

Кроме того, российский лидер обратился к Владимиру Зеленскому. Он призвал президента принять участие в Восточном экономическом форуме в России, если того переизберут, и он "выстроит курс на нормализацию отношений".

Обратите внимание! Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал каждую украинскую власть "все более тупиковой". Он пожаловался, что уже даже не знает, чего ожидать дальше.