Путін про українську владу

Ще жодна українська влада не виконала "свою обіцянку" покращити відносини з Москвою. Про це президент країни-агресора заявив на Східному економічному форумі у Владивостоці.

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Вони безпардонно кидають своїх виборців і перетягують реальну політику в абсолютно іншому напрямку. Це відбувається під тиском крайніх націоналістів,

– заявив Путін.

Він вважає, що новообрані президенти хочуть задовольнити лише цю когорту суспільства. "Ми бачимо, до яких результатів це призводить в українській економіці та соціальній сфері", – сказав політик.

Відносини України та Росії "ненормальні та неприродні"

Президент, який окупував частину території України, побідкався, що відносити між двома країнами зараз "ненормальні та неприродні". Він сподівається, що найближчим часом вони покращаться.

Крім того, російський лідер звернувся до Володимира Зеленського. Він закликав президента взяти участь у Східному економічному форумі в Росії, якщо того переоберуть, і він "вибудує курс на нормалізацію відносин".

Зверніть увагу! Раніше міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров назвав кожну українську владу "все тупиковішою". Він поскаржився, що вже навіть не знає, чого очікувати далі.