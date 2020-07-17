В Украине на День Независимости 24 августа планируется беспартийное шествие ветеранов. А 29 августа в День памяти защитников Украины хотят достойно почтить умерших.

Об этом заявил глава Консультативного совета по делам ветеранов войны, семей погибших (умерших) защитников Украины при президенте Сергей Куницын в интервью изданию Интерфакс-Украина.

Интересно Единственному на Николаевщине госпиталю для ветеранов грозит закрытие: детали

Он отметил, что в 2019 году шествие ветеранов на День Независимости возникло спонтанно. Однако в 2020 году на Совет вышли организаторы, которые планируют его провести снова.

Мы вступили с ними в диалог, чтобы провести это без политических партий, без лозунгов, под одним единым государственным флагом. Чтобы никакие политики, никакие партии не возглавляли всю эту кампанию. Чтобы шли семьи умерших, инвалиды и просто ветераны,

– рассказал Сергей Куницын.

"Две задачи (шествия – 24 канал). Украина – единая, независимая держава. Второе – обратите на нас внимание, потому что мы эту страну защищали и защищаем", – пояснил Куницын

Он добавил, что с министром по делам ветеранов Сергеем Бессарабом разговаривали, чтобы на государственном уровне в День памяти защитников Украины 29 августа, который установил своим указом Президент Владимир Зеленский, достойно почтить погибших.

Читайте также Ветеран АТО поборол депрессию благодаря компьютерным играм: необычная история реабилитации

"Нет единого места, куда бы могли прийти семьи погибших или военные. Если президент этот День памяти установил, мы сегодня, например, отрабатываем, чтобы по всей Украине прошли молебны. Чтобы на могилу каждому погибшему за независимость и суверенитет Украины возложили цветы руководители городов, районов, областей, чтобы была минута молчания",– сообщил Сергей Куницын.