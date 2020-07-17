В Україні у День Незалежності 24 серпня планується безпартійна хода ветеранів. А 29 серпня у День пам’яті захисників України хочуть гідно вшанувати загиблих.

Про це заявив голова Консультативної ради у справах ветеранів війни, сімей загиблих (померлих) захисників України при президенті Сергій Куніцин в інтерв'ю виданню Інтерфакс-України.

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Він зазначив, що у 2019 році хода ветеранів у День Незалежності виникла спонтанно. Проте у 2020 році на Раду вийшли організатори, які планують її провести знову.

Ми вступили з ними в діалог, щоб провести це без політичних партій, без гасел, під одним єдиним державним прапором. Щоб ніякі політики, ніякі партії не очолювали всю цю кампанію. Щоб йшли сім'ї загиблих, інваліди та просто ветерани,

– розповів Сергій Куніцин.

"Два завдання (ходи – 24 канал). Україна – єдина, незалежна держава. Друге – зверніть на нас увагу, тому що ми цю країну захищали і захищаємо", – пояснив Куніцин

Він додав, що з міністром у справах ветераном Сергієм Бессарабом розмовляли, аби на державному рівні в День пам'яті захисників України 29 серпня, який встановив своїм указом Президент Володимир Зеленський, гідно вшанувати загиблих.

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"Немає єдиного місця, куди б могли прийти сім'ї загиблих чи військові. Якщо президент цей День пам'яті встановив, ми сьогодні, наприклад, відпрацьовуємо, щоб по всій Україні відбулися молебні. Щоб на могилу кожному загиблому за незалежність і суверенітет України поклали квіти керівники міст, районів, областей, щоб була хвилина мовчання",– повідомив Сергій Куніцин.