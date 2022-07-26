Только был юбилей: что известно о волынянине, погибшем из-за обломков вражеских беспилотников

В понедельник 25 июля обломки вражеских беспилотников убили пенсионера в Волынской области. Лишь неделю назад он отпраздновал юбилей.

Утром 25 июля 2 вражеских беспилотника залетели в воздушное пространство Украины со стороны беларуси. Силы ПВО сбили их над селом Дубово в Волынской области, но обломки упали на жилищный сектор.

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В результате падения обломков погиб пенсионер Григорий Ломазюк

Когда рухнули российские беспилотники, Григорий вместе с племянником были в гараже. Их накрыло обломками – мужчина погиб сразу, а его племянника с многочисленными травмами доставили в больницу.

За неделю до гибели Григорий отпраздновал юбилей 70 лет

Григорий Ломазюк уже давно был на пенсии и был обычным сельским работягой. У мужчины осталась большая семья: жена, дети, внуки.

Он давно уже был на пенсии, занимался домашним хозяйством. У него взрослые дети, две взрослые внучки. Обычный сельский работяга – работал в поле, когда-то скот имел, корову. Теперь мужа нет, а от дома его осталась коробка,

– рассказала соседка Наталья Тхоржевская.

Что известно о падении беспилотников на Волыни

Вчера около 10:00 на жилой дом в Добовом упали обломки БпЛА. Здание разрушено. Кроме погибшего мужчины, еще пятеро получили ранения. Среди раненых – трое детей.

Несколько домов рядом также получили немалые повреждения, несколько общественных сооружений вокруг эпицентра взрыва тоже получили разрушения.

Завалы разбирали всем обществом. В селе начали сбор средств для поддержки семьи.

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